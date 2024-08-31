Группа мужчин с оружием напала на свадебный автобус в Подмосковье

Четверо мужчин с травматическими пистолетами напали на микроавтобус, который вез гостей свадьбы в подмосковном Щелково. Пострадали пассажиры, в том числе дети, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчины на автомобиле марки Infinity остановили свадебный автобус вечером в пятницу, 30 августа, на улице Центральной, пояснила пресс-секретарь полиции. После короткой перебранки с водителем нападавшие разбили стекло салона. «Осколки попали в салон, пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние», — добавила Волк.

В телеграм-канале телепередачи «Вести. Дежурная часть» появилось короткое видео, снятое кем-то из пассажиров. На записи видно, как несколько подошедших к автобусу молодых мужчин пытаются через окно подраться с водителем, а потом чем-то разбивают стекло прямо напротив снимающего ролик человека. Слышны крики «Давайте поедем» и «Они чего, охуели, чурбаньё?». В кадр попадает номер автомобиля Infinity, потом по просьбе мужского голоса женский зачитывает номер вслух.

От осколков пострадали в основном дети, рассказала изданию «Газета.ру» одна из гостей свадьбы по имени Марина. По ее словам, мужчины на Infinity развлекались на дороге, намеренно подрезая чужие автомобили, — «сначала это был самосвал, а потом наши машины».

Нескольким пассажирам микроавтобуса пришлось оказывать медицинскую помощь, уточнила Московская областная прокуратура.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемых в нападении четверых мужчин возрастом от 24 до 33 лет, сообщила представитель МВД. «Вести. Дежурная часть» утверждает, что личности троих нападавших удалось установить, но приводит имена без фамилий — Мансур, Адам и Шамиль.

Телеграм-канал Mash написал, что четверых подозреваемых удалось задержать неподалеку, в кальянной на улице Талсинской города Щелково. Нападавшие, по версии Mash, сцепились с водителем микроавтобуса, потому что тот якобы сам подрезал на дороге их Infinity. Кто-то из нападавших был замечен в том, что «обстрелял праздничную процессию из травмата», добавили авторы телеграм-канала.

«Газета.ру» написала, что за Infinity нападавших числится около 1730 штрафов на сумму 1,7 миллиона рублей.

Следственный комитет возбудил дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (статья 213 УК). Максимальное наказание по этой статье — штраф размером до миллиона рублей и до семи лет колонии.

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