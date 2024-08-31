Мартышки обращаются друг к другу по именам

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что мартышки могут обращаться друг к другу по имени и понимать, когда обращаются к ним. Об этом сообщает CNN.

Обезьяны используют особые звуковые обозначения, напоминающие человеческие имена, чтобы звать друг друга, что, по словам ученых, является «высококогнитивной» моделью поведения, которая ранее наблюдалась только у людей, дельфинов и слонов.

«Это первый случай, когда мы наблюдаем подобное у нечеловекообразных приматов», — рассказал Дэвид Омер, один из соавторов исследования.

Ученый отметил, что в ходе эксперимента, в котором в общей сложности участвовали 10 животных, двух мартышек помещали в одну комнату. Затем между ними устанавливали визуальный барьер, чтобы они не могли видеть друг друга, и записывали их крики.

При анализе записей исследователи обнаружили, что мартышки использовали разные звуки во время общения с разными особями. Ученые добавили, что мартышки в пределах одной семейной группы, как правило, использовали схожие звуки при обращении к определенной обезьяне.

«Мы считаем, что такое поведение важно для социальной сплоченности [мартышек] и, следовательно, имеет решающее значение для их выживания», — утверждает Омер. Он добавил, что схожие навыки могут развиваться и у других нечеловекообразных приматов.

Команда также провела эксперименты, в ходе которых трем обезьянам давали послушать записи криков других особей. Исследователи обнаружили, что мартышки с большей вероятностью отвечали на призывы, адресованные им, а также выяснили, что те, к кому было адресовано обращение, могли точно определить, кто именно к ним обращался.

В то же время Омер отметил, что люди способны придумать бесконечное количество имен, однако мартышки использовали стандартный сигнал и изменяли его акустическую структуру, чтобы присвоить каждой особи уникальную метку.

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