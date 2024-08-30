Полного тезку Дедпула приговорили к смертной казни в США 

Во Флориде за убийство двух женщин к смертной казни приговорили 30-летнего Уэйда Уилсона, сообщает Fox4. Убийца получил прозвище «Дедпул» из-за того, что он является полным тезкой супергероя вселенной Marvel, которого сыграл Райан Рейнольдс.

Коллегия присяжных признала Уилсона виновным в убийстве Кристин Мелтон и Дайан Руи: после чего судья Николас Томпсон отправил его в камеру смертников. В ходе процесса заместитель генерального прокурора Флориды Андреас Гардинер сказал, что Уилсон совершил «убийство ради убийства». Судья назвал первое убийство «отвратительным и жестоким», а второе — «холодным и намеренным».

Обеих своих жертв Уилсон убил в октябре 2019 году с разницей в несколько часов. Как передает Fox4, первой жертвой Уилсона была 35-летняя Кристин Мелтон. Он познакомился с ней в баре, а затем женщина пригласила его к себе домой. Он, как сообщается, задушил ее во сне. На следующий день, 6 октября, Мелтон нашли мертвой в собственном доме в Кейп-Корал.

Второй его жертвой стала мать двоих детей 43-летняя Дайан Руис. Ее останки нашли 10 октября на пустыре за местным супермаркетом. Согласно материалам дела, Руис шла с работы, когда проезжавший мимо на угнанной у первой жертвы машине Уилсон остановился рядом с ней, чтобы якобы спросить дорогу. Когда женщина села к нему в машину, он задушил ее. Затем он привез тело женщины на пустырь и проехался по нему столько раз, пока она «не стала похожа на спагетти».

Всего Уилсону предъявили обвинения по шести пунктам: два убийства первой степени, кража автомобиля, избиение заключенного в тюрьме округа Ли, кража со взломом жилища и мелкая кража.

На суде биологический отец Уилсона Стивен Тестасекка рассказал, что после двойного убийства его сын позвонил и взволнованно сообщил, что он «теперь убийца». Тестасекка сыграл главную роль в его поимке. Как пишут СМИ, в один из таких звонков он включил громкую связь, разговор подслушала биологическая мать Уилсона и обратилась в полицию. По другой версии Тестасекка сам сообщил силовикам о произошедшем.

Уилсон никак не отреагировал на смертный приговор, когда судья зачитывал вердикт покрытый татуировками убийца сидел неподвижно, отмечает Fox4. За время процесса у Уилсона образовалась армия поклонниц. Как пишет Newsweek, только за месяц он получил почти четыре тысячи сообщений и 65 бумажных писем. Ему также было отправлено 754 фотографии, 163 из которых не прошли цензуру из-за «их ненадлежащего характера».

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