Электронные сигареты способны вызывать болезнь легких, EVALI, предупредил Минздрав России. Симптомы заболевания напоминают COVID-19 — пациенты страдают от температуры, кашля, одышки, а также чувствуют слабость и недомогание, уточнили специалисты ведомства.

Первые случаи массового заболевания EVALI (e-cigarette or vaping product use-associated lung injury — «поражение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейп-продуктов») были впервые отмечены еще в 2019 году.

Однако изучение EVALI замедлилось из-за роста числа пострадавших от коронавируса — больных с поражением легких сигаретами стало сложнее выявлять, объяснили в Минздраве.

Главным отличающим от COVID-19 симптомом EVALI считается нарушение пищеварительной системы, подчеркнули в министерстве. Точный механизм развития EVALI до сих пор до конца не ясен, сообщила в разговоре с РБК врач-пульмонолог Ирина Окольникова. По ее словам, в состав жидкостей для вейпов обычно входит способные подтолкнуть развитие заболевания никотин и тетрагидроканабинол (ТГК, психоактивный компонент каннабиса — прим. «Холода».), но чаще всего состав в подробностях не раскрывается и может содержать другие опасные вещества, добавила врач.

В смеси для вейпинга порой включают пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы, способные при нагревании выделять токсические соединения, рассказал журналистам кардиолог Центральной дирекции здравоохранения компании «РЖД» Заур Шугушев. Эти соединения могут запускать механизмом развития острых воспалительных процессов, отметил он.

Как итог, больному EVALI может потребоваться искусственная вентиляция легких, поскольку орган теряет способность насыщать кровь кислородом, сообщил врач общей практики Алексей Хухрев. Смертность от подобной острой дыхательной недостаточности достигает 30–50%, заявил специалист.

Проверенных методов лечения пока нет, но снизить воспаление в легких в отдельных случаях помогут кортикостероиды, рассказала врач-пульмонолог Окольникова.

Американские медики после первого года наблюдений больных EVALI, с начала 2019-го по начало 2020-го, сообщали о 2800 случаях госпитализации. 68 пациентов умерли, более половины случаев коснулось людей младше 24 лет.

Число курящих все виды табачных изделий в России за последнее десятилетие сократилось с 35% до 30%, ссылается министерство на цифры Росстата. Но, по данным Минздрава, остается «проблема быстрого привыкания, особенно к вейпам и электронным сигаретам».

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