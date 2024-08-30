Россиянам собираются начать делать прививки от вируса папилломы

Минздрав России намерен с 2026 года включить в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию от вируса папилломы человека. Об этом заявила главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова, пишет «Интерфакс».
Врач уточнила, что дата может измениться, и год в плане указан «аккуратно». До сих пор вакцинацию от ВПЧ в России централизованно отечественным препаратом не проводили. Однако сейчас в стране разрабатывается «локализованная» четырехвалентная вакцина от ВПЧ, объявила Уварова. Сейчас проводятся клинические исследования, «которые положены для первой стадии производства вакцины», сообщила врач.
Всемирная организация здравоохранения с 2017 года советует включать вакцины против ВПЧ в плановую вакцинацию. Обычно вакцины вводятся двумя или тремя дозами в зависимости от возраста и иммунного статуса человека. ВОЗ особенно рекомендует вакцинацию девочек в возрасте от девяти до тринадцати лет. Прививка способна обеспечить защиту человека на срок от пяти до десяти лет, уточняют медики ВОЗ.
Минздрав России в 2010-х годах зарегистрировал две вакцины против ВПЧ, американскую «Гардасил» и бельгийскую «Церварикс». В марте 2024 года министерство выдало российской фармкомпании «Нанолек» разрешение проводить клинические испытания вакцины от ВПЧ на детях и подростках возрастом. В конце 2023 года «Нанолек» объявила, что ее вакцина от ВПЧ «показала сопоставимость» с американской вакциной «Гардасил» по «эффективности, безопасности и формированию иммунитета к четырем типам ВПЧ».
ВПЧ — это группа распространенных генетически разнообразных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных в мире инфекций, передающихся половым путем. Также это главная причина рака шейки матки — в 95% случаев врачи ассоциируют подобное онкологическое заболевание с ВПЧ.
С 30 августа Минздрав расширил программу профилактических медицинских осмотров, включив в нее исследование на гепатит С. Согласно приказу ведомства, исследование на антитела к гепатиту С следует проводить один раз в десять лет россиянам в возрасте 25 лет и старше.
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