Выбросившего из окна годовалого сына и жену мужчину арестовали 

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО Александра Липатова по обвинению в убийстве жены и ребенка (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

О задержании 39-летнего Липатова Следственный комитет сообщил 25 августа. Его обвиняют в том, что он выбросил с 16 этажа свою жену и годовалого сына. Это произошло около девяти утра в жилом комплексе «Лефортово парк». После этого, как сообщалось ранее, Липатов какое-то время обнаженный стоял у окна и продолжал выбрасывать вещи на улицу.

Позже его на каталке вывезли из квартиры и, как писал Shot, госпитализировали в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Телеграм-каналы без ссылки на источник также утверждает, что Липатов «сошел с ума из-за постоянного стресса на работе и размышлений о том, как систематизировать свои мысли и свою жизнь».

«Голоса сказали ему, что жена — "демон", а сын — "ребенок сатаны". После задержания его госпитализировали в больницу — у него было сильное отравление антидепрессантами», — пишет близкий к силовикам канал. Официального подтверждения этой информации нет. Также власти не сообщали о мотивах поступка Липатова.

Кроме того, 28 августа Shot написал, что Липатов якобы «частично жалеет о случившемся», но «не до конца понимает, что происходит».

По информации издания «Подъем», Липатов ранее работал в Банке России, а в браке с погибшей 36-летней Миленой состоял три года.

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