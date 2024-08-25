Выбросившего из окна женщину с ребенком мужчину задержали в Москве

Московская полиция задержала мужчину, который выбросил из окна на 16-м этаже женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

О том, что мужчина выбросил из окна сначала малолетнего ребенка, а затем женщину, сообщили телеграм-каналы Shot, Mash и Baza. По их данным, это произошло около девяти утра в жилом комплексе «Лефортово парк». И женщина, и ребенок погибли. В пресс-релизе московской прокуратуры сказано, что их тела были найдены под окнами дома с «повреждениями, характерными при падения с высоты».

После инцидента мужчина продолжил стоять на окне без одежды и выбрасывать вещи из квартиры. Baza писала, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным телеграм-канала Shot, мужчину зовут Александр Липатов, ему 39 лет. Телеграм-канал утверждает, что он является сотрудником Центробанка. Погибшие — его 36-летняя жена Милена, с которой Липатов состоял в браке около трех лет, и их двухлетняя дочь. При этом в московской прокуратуре сообщили, что вместе с Липатовой погиб ее сын 2023 года рождения.

На место происшествия приехала полиция и оцепила двор. Липатов отказывался открывать дверь в квартиру, поэтому силовики начали готовиться к штурму. По данным Baza, из работу координировал Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов. В то же время Mash утверждает, что Липатов сам открыл дверь и не оказывал сопротивления.

Позже Shot опубликовал видео, как Липатова вывозят из квартиры на каталке. «На лице у него дыхательный мешок. В ближайшее время Липатова доставят в больницу», — пишет телеграм-канал.

Московская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела, однако не уточнила, по какой статье. О мотивах Липатова ничего неизвестно.

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