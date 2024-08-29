ABBA требует прекратить использовать ее песни в кампаниях Трампа

Шведская группа ABBA и звукозаписывающая студия Universal Music требуют, чтобы Дональд Трамп прекратил использовать песни группы в своей предвыборной кампании. Об этом пишет шведская газета Svenska Dagbladet.

Как сообщили газете представители Universal Music, никто из команды Трампа не обращался к ним за разрешением использовать песни шведской группы.

«Вместе с участниками группы ABBA мы нашли видеозаписи, в которых песни группы звучат на мероприятиях Трампа, и потребовали немедленного удаления этого контента», — сообщили газете представители Universal Music.

На одном из таких мероприятий побывали и сами сотрудники газеты. Отмечается, что на предвыборной встрече Трампа в городе Сент-Клауд в штате Миннесота, где проживает значительное количество потомков шведских иммигрантов, играл хит ABBA «The Winner Takes It All». На той встрече также транслировалось и десятиминутное слайд-шоу с участниками группы Бьерном Ульвеусом и Бенни Андерссоном под песни «Money, Money, Money» и «Dancing Queen». По данным газеты, на встречу к Трампу пришли более 8 тысяч его сторонников.

ABBA — далеко на первые исполнители, которые жалуются на использование их песен в предвыборной кампании Трампа. В августе семья легендарного соул-исполнителя Айзека Хейса подала иск против Трампа, требуя выплатить 3 миллиона долларов за незаконное использование песни «Hold On, I’m Coming». Как утверждает семья, авторские права были нарушены 134 раза.

Среди звезд, которые также потребовали от Трампа прекратить использовать их песни на предвыборных кампаниях, значатся The Rolling Stones, Aerosmith, Селин Дион, Брюс Спрингстин, Рианна, Адель и другие.

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