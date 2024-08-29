СМИ: Россия оказалась неспособна вывести отношения с Китаем и Ираном на новый уровень

Владимир Путин хочет потратить десятки миллиардов долларов на инфраструктуру, которая позволит России торговать со странами, будучи в изоляции от Запада. Однако, как пишет The Economist, Россия пока технически не готова вывести торговые отношения с Ираном, Китаем и Индией на новый уровень.

Россия хочет увеличить количество перевозок по всем незападным торговым маршрутам. По данным издания, в ближайшие десять лет из российского бюджета планируют потратить порядка 70 миллиардов долларов на строительство транспортный путей, соединяющих страну с Азией и Ближним Востоком. Значительная часть средств пойдет на Дальний Восток и Крайний Север. Кроме того, будет больше спонсироваться Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг», соединяющий Россию с 13 странами, в том числе с Индией и Ираном.

The Economist замечает, что Россия кардинально изменила свой подход к торговле. Раньше Москва не прибегала так часто к сотрудничеству с Китаем, поскольку Европа закрывала большинство ее потребностей. Также чиновники сторонились компаний из Ирана, так как боялись западных санкций. Теперь же Россия помогает Ирану достраивать 162 километра железной дороги МТК, так как планирует превратить ближневосточную страну в место сбыта российских товаров, которые перенаправляют в еще более отдаленные точки мира.

Тем не менее торговля по новым маршрутам остается скудной, пишет The Economist. Например, за 2022 год по железной дороге через МТК было перевезено всего 8 миллионов товаров, хотя пропускная способность маршрута почти в два раза выше — 14 миллионов. Восточные железные дороги России за 2023 год перевезли в Китай на 13% меньше грузов, чем позволяет их пропускная способность.

В целом российская транспортная система требует модернизации, чтобы поспевать за темпами торговли. Порты и железные дороги на востоке страны «отчаянно» нуждаются в ремонте. Даже Байкало-Амурская магистраль до сих пор электрифицирована лишь частично. Проблемы коснулись и поездов: в прошлом году РЖД приостановила использование порядка 50 тысяч поездов из-за нехватки запчастей. Из-за санкций российские грузовые поезда не могут получить кассетные подшипники.

Бизнес не хочет помогать государству в развитии российской инфраструктуры. По подсчетам Sherpa Group, частные инвестиции в государственную транспортную программу могут сократиться в 5 раз к 2026 году. В 2022 году частники вкладывали 927 миллиардов рублей, а в 2026 году планируют потратить лишь 180 миллиардов.

Даже если у России получится увеличить пропускную способность новых маршрутов, спрос на товары не будет однозначным, заключает The Economist. Уже при нынешних условиях на Дальнем Востоке скопилось около 150 000 контейнеров из-за дисбаланса в торговле между Китаем и Россией.

Похожая ситуация складывается в торговле с Ираном. Развитие МТК, на который так надеется Путин, на самом деле может лишь усилит конкуренцию между Россией и Ираном. Сейчас страны экспортируют одинаковую продукцию, но на разные рынки. Другие же участники рынка могут выбивать удобные для себя условия, пользуясь ограниченными возможностями России для сбыта своей продукции.

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