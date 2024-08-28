Губернатор возмутился голыми танцами посетителей ночного клуба

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал «аморальной» вечеринку в ночном клубе «Бункер», где четверо посетителей разделись догола в одном из конкурсов, и пригрозил им привлечением к ответственности. Подробности вечеринки рассказал телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, ведущий вечеринки устроил конкурс, в котором разыгрывал айфон. Участникам конкурса нужно было снять с себя всю одежду и станцевать на сцене с пилоном. Руководство клуба сообщило SHOT, что в ту ночь проводили «техасскую вечеринку», однако комментировать сам конкурс отказались.

На видео с голыми танцами, которое опубликовали в соцсетях, обратил внимание губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он сравнил произошедшее в клубе с «аналогичной безобразной акцией в Москве», имея в виду «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой. По его словам, «ответственность в отношении участников конкурса будет не менее действенной».

«Произошедшее в ночном клубе "Бункер" – это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО, какие-то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство», — написал Бабушкин в своем телеграм-канале.

По его словам, участники конкурса в клубе «Бункер» «продались за американский телефон» и не отдают себе отчет в том, что происходит «в настоящих бункерах». Бабушкин отметил, что сейчас этот клуб проверяют силовики и предложил назватьобезличить имена участников конкурса.

«Уверен, что общественность вправе поименно знать всех, кто организовал это скотство, кто принимал в нем участие, выставляя напоказ свой срам, кто аплодировал и радовался этому бесчинству», — написал он.

Губернатор добавил, что в «нынешних условиях» власти в принципе должны обсудить вопрос «целесообразности» существования развлекательных заведений.

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