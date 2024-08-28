Власти хотят усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

Перечень индикаторов риска, которые могут стать поводом для выездной проверки работодателя на предмет нарушения обязательных требований в сфере трудового права, необходимо расширить. Об этом говорится в письме директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина заместителю руководителя Аналитического центра при правительстве Михаилу Прядильникову, пишет РБК, в распоряжении которого оказался документ. В нем собраны соответствующие предложения «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

Среди прочего к перечню предлагается добавить новые факторы, которые, с точки зрения властей, могут указывать на злоупотребления работодателя, например, использование им практики серых зарплат, а также подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми.

Так, в частности, Минэкономразвития предлагает дополнить перечень следующими новыми индикаторами риска:

— начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда (в 2024 году — 19 242 рубля) 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше;

— неснижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал (при численности работников от 15 человек);

— взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя (ИП) более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от указанной организации/ИП более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше;

— снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации (врачей, медработников с высшим образованием, среднего и младшего медперсонала).

Как подчеркнули в аппарате курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности вице-премьера Дмитрия Григоренко, индикаторы риска — «важнейший» инструмент риск-ориентированного подхода. «Сам по себе индикатор нарушением не является, но указывает контрольно-надзорному органу на высокую вероятность нарушения, которую надо проверить», — пояснили там.

В свою очередь, в Минэкономразвития заявили, что риск-ориентированный подход «смещает вектор контроля с наказаний за нарушения на их профилактику». «При этом надзор за соблюдением обязательных требований не ослабевает, а предприниматели могут сконцентрироваться на своей деятельности, не отвлекаясь на коммуникации с контрольными органами», — пояснили в ведомстве. Там утверждают, что при таком подходе доля проверок, которые заканчиваются выявлением нарушения, составляет около 90%.

Теперь предложенные Минтрудом новые индикаторы риска должны пройти согласование в Минэкономразвития, а затем — экспертное и публичное обсуждения, прежде чем их утвердит своим приказом Минтруд и зарегистрирует Минюст.

В дальнейшем на этот приказ Минтруда будет ориентироваться Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) при проведении выездных проверок.

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