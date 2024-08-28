В сеть утекли данные о перелетах дочерей и бывшей жены Путина

В базе данных погранслужбы ФСБ, недавно утекшей в сеть, оказались в том числе данные о перелетах родных Владимира Путина — дочерей, зятьев и бывшей жены. Вскоре они были удалены, но издание «Агентство» успело сохранить их.

Из утечки следует, что дочери Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова, а также его бывшая супруга Людмила Очеретная до начала вторжения России в Украину ежегодно совершали десятки перелетов за границу и обратно. Так, дочь Путина Катерина Тихонова совершила более 35 перелетов в период с мая 2015 года по начало 2017 года. За это время она посетила, в частности, Францию, Австрию, Швейцарию, Германию, Испанию, Сербию, Данию, Италию, Словению, Грецию, Великобританию и ОАЭ.

Издание отмечает, что это, вероятно, не полный список, так как утекшая в сеть база погранслужбы отражает первый пункт назначения при вылете из России и последний в случае прилета обратно. Особенно часто Тихонова летала во французские города — Париж, Ниццу, Биарицц и Шамбери. Как писало агентство Reuters, в Биарицце у Тихоновой, ее первого мужа Кирилла Шамалова и бывшей жены Путина Людмилы Очеретной было по вилле.

А с конца 2016 года дочь Путина стала регулярно летать в Мюнхен. «Агентство» предполагает, что именно тогда она начала встречаться со своим вторым мужем — балетмейстером Игорем Зеленским, который руководил Баварским государственным балетов. Судя по расписанию перелетов, Тихонова буквально жила на два города — Москву и Мюнхен.

В свою очередь, старшая дочь Путина Мария Воронцова до 2016 года регулярно летала в Амстердам — родной город своего первого мужа Йоррита Фаассена. По данным СМИ, позже они расстались, а новым партнером Воронцовой стал Евгений Нагорный. Тем не менее дочь Путина не перестала общаться с бывшим мужем и даже продолжила путешествовать вместе с ним. Так, по данным из утекшей базы, в январе 2019-го они летали на родину Санта-Клауса — в финский Рованиеми, а затем в 2018 и 2019 годах дважды посещали Токио.

Также Воронцова летала в Италию, Германию, Францию, Грецию и на Кубу. В 2018 году она полетела в Малагу, где провела почти месяц. В этом городе, по данным ФБК, у Очеретной есть две квартиры.

Как следует из утечки, Людмила Очеретная с 2015 по 2019 год около 20 раз летала в Испанию, Францию и Швейцарию — страны, в которых, по данным СМИ, у нее есть недвижимость. Кроме того, она посещала Лондон и навещала свою дочь Катерину Тихонову в Мюнхене. А осенью 2015 года Очеретная на три недели провела на Мальдивах.

В утекшей базе есть данные только об одном перелете Воронцовой после начала войны. В июле 2022 года она отправилась в Ереван. В свою очередь, последние данные о перелетах Тихоновой относятся к сентябрю 2021 года, а Очеретной — к декабрю 2019 года.

«Агентство» предполагает, что после начала войны в Украине родственники Путина перестали летать за границу или начали делать это под другими фамилиями.

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