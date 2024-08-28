Суд оштрафовал жертву нападения в метро

Певицу Настю Ермак, на которую в начале июля в метро набросился бывший полицейский Владимир Сафонов, оштрафовали на 15 тысяч рублей, а нападавшего только на тысячу. Об этом пишет «Московский комсомолец» и подтверждает сама Ермак.

Мещанский суд Москвы признал Ермак виновной в мелком хулиганстве (ст. 20.1, ч. 3 КоАП) за ролик, выложенный в соцсетях, на котором девушка метерится, убегая от нападавшего на нее мужчины.

«Да, в конце этого ролика я процитировала все, что сказал мне Сафонов, со всем его матом и сразу выложила его в сеть», — подтвердила Ермак.

По словам певицы, на ее просьбу прийти в суд откликнулась лишь одна девушка, которая была свидетелем инцидента. Также Ермак рассказала, что после нападения ей поставили диагноз «психическое расстройство». «Я чувствовала себя морально очень плохо, и врачи выписали мне антидепрессанты», — добавила девушка.

В начале июля Сафонов выгнал Ермак вместе с другом из вагона метро, назвав их «пидорами». Бывшему полицейскому не понравился внешний вид девушки и ее короткая стрижка, он подумал, что пред ним двое мужчин. Такого Сафонов стерпеть не мог, так как сам он, по его же словам, «патриот и против ЛГБТ». Он рассказал журналистам, что ему было «неприятно смотреть» на молодых людей.

«Как пострадавшая теперь заплачу 15 000, а Сафронов — 1000. Мы можем, конечно, подать жалобу и не согласиться с судом, но я не буду этого делать. Просто заплачу штраф. Не хочется тратить время на суды», — сказала Ермак после заседания суда.

Владимира Сафонова ранее суд оштрафовал на тысячу рублей, также признав его виновным в мелком хулиганстве по статье (20.1 ч. 1 КоАП).

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