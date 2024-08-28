Россия поставила рекорд по количеству промышленных отходов

Объем промышленных отходов в России в 2023 году составил 9,3 миллиарда тонн, что оказалось на 3% выше показателей 2022 года и стало историческим максимумом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Президент сети Елена Трубникова отметила, что в целом в России утилизируется более 40% промышленных отходов, однако этот показатель отличается от региона к региону. В некоторых частях страны, в частности в республике Коми, Камчатском и Приморском краях и Калмыкии, количество отходов превышает объем утилизированного мусора в 20 раз. В этих регионах большую часть отходов захоранивают.

«При этом вовсе не обязательно, что на объекты захоронения попадали вновь сгенерированные отходы. Это мог быть промышленный мусор, накопленный в том числе и за предыдущие периоды», — добавила Трубникова.

Лидерами по количеству промышленных отходов стали Кемеровская область, Якутия, Красноярский край, Сахалинская область и Хакасия.

«Ведомости» отмечают, что объем отходов растет на протяжении многих лет, за исключением 2020 года — периода пандемии коронавируса. Тогда количество промышленного мусора напротив упало на 10,3%. Это объяснялось замедлением промышленной активности.

Наибольшее количество отходов производят добывающие отрасли, в частности добыча угля, металлических руд, а также песка, глины, соли и других ископаемых. При этом наибольший рост показателей по сравнению с предыдущими годами зафиксирован на производстве готовых металлических изделий, одежды, а также в полиграфической деятельности.

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