На аукционе в честь юбилея сериала «Друзья» продадут свитер Чендлера

В Лос-Анджелесе анонсировали аукцион в честь 30-летия сериала «Друзья», на который выставят копию знаменитого оранжевого дивана из кофейни Central Perk и серый свитер Чендлера. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что диван является одним из главных лотов с оценочной стоимостью в 3 тысячи долларов. В 1,5 тысячи долларов оценен серый свитер, который носил герой покойного актера Мэттью Перри Чендлер.

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Среди другой одежды в списке лотов значатся полосатый джемпер Моники в девятом сезоне, серый свитер Рейчел с седьмого сезона и джинсовое пальто Фиби. На аукцион также выставят копию вывески магазина Central Perk, кубок Геллеров, поздравительную речь Джо на свадьбе Моники и Чендлера и еще более 100 других культовых предметов из сериала.

Последний юбилейный аукцион с предметами из сериала «Друзья» проходил в декабре 2019 года. По данным Forbes, это были благотворительные торги, выручка которых должна была пойти в поддержку организации Trevor Project, борющейся за права представителей ЛГБТК-сообщества. Сообщается, что тот аукцион превзошел ожидания организаторов и собрал 241,7 тысячи долларов.

В январе 2024 года аукционный дом Hansons выставил на торги сценарии к двум сериям сериала «Друзья», найденные в мусорке 25 лет назад. По данным аукционного дома, сценарии оценивались в 600–800 фунтов стерлингов (от 791 до 1054 долларов), но их цена взлетела из-за более двухсот заявок на покупку со всего мира. Сценарии в итоге продали за 28,8 тысяч фунтов стерлингов (38 тысяч долларов).

Сериал «Друзья» — культовый американский ситком, который выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Шоу рассказывает о жизни шестерых друзей — Рейчел, Моники, Фиби, Росса, Чендлера и Джоуи, живущих в Нью-Йорке. Ситком стал символом культуры 90-х и 2000-х годов, получив признание за свой юмор, персонажей и отражение дружбы в современном обществе.

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