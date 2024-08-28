Средняя цена студенческой аренды квартиры в Москве превысила 50 тысяч

Студенты в Москве и Московской области в среднем тратят 51,6 тысяч рублей на аренду квартиры. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда».

Похожие данные у «НДВ Супермаркет Недвижимости» — средняя цена аренды жилья для студентов у них варьируется от 50 до 55 тысяч рублей.

Сообщается, что данные «Яндекс Аренды» собирались на основе обезличенных анкет студентов, которые сняли квартиры через «Яндекс Недвижимость». В этих анкетах студенты должны были указать, есть ли у них подработка или они просто учатся.

Согласно собранным данным, неработающие студенты арендуют студии чаще тех, кто нашел подработку.

Так, 37% неработающих студентов готовы потратить 36,8 тысяч рублей на студию. Однокомнатную квартиру за 43,7 тысяч рублей готовы снять 40%. По данным «Яндекс Аренды», двухкомнатные квартиры снимают всего 18% неработающих студентов, а трехкомнатные — всего 5%.

Доля работающих студентов, снимающих студии, всего 23%. За такое жилье они готовы заплатить до 41 тысячи рублей. Как сообщает «Яндекс Аренда», однокомнатные квартиры снимают 38% работающих студентов, которые платят за аренду 44,9 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры за 53,4 тысячи рублей арендуют 31% работающих студентов, а трехкомнатные квартиры за 63,2 тысячи рублей — всего 8%.

По данным руководителя «Яндекс Аренды» Романа Жукова, каждый третий студент в Москве и Московской области снимает жилье вместе с партнером. Чуть меньше тех, кто живет один — 28%. Доля тех, кто снимает квартиру с подругой или другом — 9%, еще 7% снимают квартиру с мужем или женой, а 3% — с друзьями.

Как сообщила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева, по сравнению с прошлым годом цена на аренду жилья для студентов выросла на четверть.

Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила, что стоимость аренды жилья для студента зависит от возможностей его родителей. Большим спросом по ее словам, пользуются квартиры в непосредственной близости с университетом. Цены соответветственно там выше, так как арендодатели выставляют такие объекты по высокой цене, говорит Дымова. Чтобы сэкономить, многие студенты снимают жилье подальше от вуза, но, например, по той же ветке метро.

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