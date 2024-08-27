Врачи Нигерии объявили забастовку из-за похищения коллеги более полугода назад

Врачи государственных больниц Нигерии начали семидневную общенациональную забастовку, требуя освобождения своей коллеги, доктора Ганият Попула, которую похитители удерживают в течение восьми месяцев. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, офтальмолог Попула, у которой есть пятеро детей, была похищена из своего дома посреди ночи 27 декабря 2023 года вместе с мужем и племянником. Ее муж был освобожден в марте этого года после того, как за него был уплачен выкуп.

Врачи заявили, что во время забастовки они не будут оказывать даже неотложную помощь. Они считают, что службы безопасности Нигерии делают недостаточно, чтобы обеспечить свободу женщине.

«Это были восемь месяцев мучений для нее, ее семьи и ее коллег. Жизнь врачей должна быть важна для нигерийцев», — рассказал Би-би-си президент ассоциации врачей Деле Абдуллахи. Он добавил, что если ничего не изменится, врачи объявят бессрочную забастовку.

Коллега Попула Ибрагим Мохаммед Окпанаки считает, что врачи «деморализованы и напуганы». По его словам, в стране, из которой «уезжают медицинские работники, те, кто решил остаться, должны быть защищены».

Ганият Попула начала работать в больнице Национального глазного центра в городе Кадуна около шести лет назад. Это одна из крупнейших глазных больниц в стране. В момент похищения она еще кормила грудью своего младшего ребенка.

Похитители требуют за свободу врача 40 миллионов найр, что эквивалентно 25 тысячам долларов. Би-би-си отмечает, что в 2022 году в Нигерии вступил в силу закон, криминализирующий выкупы. Он предусматривает тюремное заключение сроком не менее 15 лет для любого, кто заплатит за освобождение кого-либо.

По данным Би-би-си, в последние годы похищения людей в Нигерии приобрели массовый характер: сотни человек были похищены в основном преступными группировками, которые считают это легким способом заработать деньги. Особенно остро эта проблема стоит на северо-западе страны.

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