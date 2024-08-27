В Белгородской области рассказали о попытке прорыва ВСУ

Украинские военные попытались прорваться через границу на территорию Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал он.

Позже Гладков сообщил, что атакам ВСУ подверглись три населенных пункта в регионе. Впрочем, по его словам, во всех трех случаях речь идет об обстрелах и атаках дронов, а не штурме сухопутными подразделениями.

Так, по данным Гладкова, украинские военные обстреляли село Петровка, а также нанесли удар дроном-камикадзе по торговому объекту в селе Головчино. Кроме того, в селе Новое в результате сброса взрывного устройства с дрона получил повреждения легковой автомобиль.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — добавил губернатор.

В то же время в официальном телеграм-канале Минобороны России о попытке прорыва ВСУ ничего не сообщается. Ведомство отчиталось лишь об очередных сбитых над российской территорией беспилотниках и ракетах «Точка У», а также сообщило об отражении попытки прорыва украинских военных в районе населенного пункта Малая Локня Суджанского района Курской области.

Там, как сообщает Минобороны, «несмотря на атаки превосходящих сил противника на боевых машинах пехоты западного производства Marder и Stryker и использование ударных БпЛА» военнослужащие мотострелкового батальона российской армии сдержали противника, заняв оборону в здании исправительной колонии.

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