Телеканал ТНТ анонсировал сериал про Байдена с Дюжевым в главной роли

Телеканал ТНТ и и кинокомпания 1-2-3 Production приступили к съемкам комедийного сериала «Гудбай», главным героем которого станет американский президент Джо Байден в исполнении актера Дмитрия Дюжева. Об этом в своем телеграм-канале сообщила журналистка Арина Бородина, ссылаясь на полученный ей пресс-релиз.

«По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота», — говорится в нем.

Оказавшийся в России американский президент вынужден жить в обычной хрущевке и работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и возвращение в Америку. «А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча», — приводится в пресс-релизе фабула сериала.

Исполнитель главной роли Дмитрий Дюжев заявил, что ему нравятся роли, благодаря которым он может «расширить свой актерский диапазон и буквально побыть другим человеком». По словам актера, ему самому очень любопытно, что получится из этого «смелого эксперимента», и «смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне».

«Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное – показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра. Тем не менее могу точно гарантировать будет очень добрая, жизненная и смешная история», — сказал он.

Сроки выхода сериала о Байдене в России и количество планируемых серий в пресс-релизе не уточняется.

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