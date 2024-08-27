СМИ: Киев предоставит США список целей в России

Делегация Украины собирается предоставить отвечающим за национальную безопасность высокопоставленным американским чиновникам список целей в России. Таким способом украинское руководство попытается убедить руководство США снять ограничения на удары дальнобойным оружием по объектам в глубине России, сообщило Politico со ссылкой на источники.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента Андрей Ермак намерены посетить Вашингтон на этой неделе, рассказали источники издания. Ранее украинская сторона уже показывала должностным лицам в США подобный список, однако новый будет «более проработанным», ожидают собеседники Politico.

Представители США несколько последних месяцев убеждали своих украинских союзников, что снятие ограничений не будет иметь смысла. Причина, по словам источников издания, в том, что российская армия переместила авиацию и другие потенциальные цели подальше от границы, за пределы зоны досягаемости находящихся на вооружении ВСУ американских ракет. Однако украинская делегация обнаружила несколько важных подходящих целей внутри этой зоны и собирается настаивать, заявили собеседники Politico.

Некоторые украинские депутаты и чиновники рассказали журналистам, что заметили признаки готовности администрации Джо Байдена снять ограничения в ближайшие дни. Конгрессмен от Демократической партии, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что Белый дом «рассматривает запрос Киева».

Президенты Владимир Зеленский и Байден разговаривали по телефону в пятницу, но просьбу об отмене ограничений не обсуждали, сообщил Politico американский чиновник, проинформированный о разговоре. Два президента говорили о просьбе Киева направить дополнительное оружие большой дальности, уточнил он. После этого разговора Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 125 миллионов долларов.

Во время предыдущих поездок в Вашингтон высокопоставленные украинские чиновники встречались с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны США Ллойдом Остином. На брифинге для журналистов в понедельник, 26 августа, официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в политике США по отношению к ограничениям для ВСУ «никаких изменений» не произошло. «Мы будем продолжать разговоры с украинцами и будем держать их в тайне», — уточнил Кирби.

США ранее разрешили ВСУ применять американское оружие для поражения целей на территории России, но ограниченно. Байден позволил использовать поставленные США вооружения для ударов по объектам на российской территории вблизи Харькова. В начале августа украинские власти просили разрешения использовать американские ракеты ATACMS дальностью 300 километров для поддержки операции в Курской области.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.