СМИ сообщили о продлении сериала «Тэд Лассо» на четвертый сезон

Warner Bros. Television снимет четвертый сезон популярного сериала «Тэд Лассо», который показывал стриминговый сервис Apple TV+. Об этом сообщили издания Hollywood Reporter и Variety без указания источников. В свою очередь, представители Warner Bros. Television и Apple TV+ отказались комментировать эти сообщения.

«Тэд Лассо» — получивший 13 премий «Эмми» комедийный сериал о футболе, названный по имени своего главного героя. Он — тренер школьной команды по американскому футболу из штата Канзас, которого приглашают в Великобританию тренировать футбольный клуб-аутсайдер из третьего дивизиона.

Несмотря на совершенно новую для себя игру, тренер Лассо добивается невероятных успехов благодаря своему позитивному взгляду на вещи и безграничному оптимизму. После выхода третьего сезона было заявлено о завершении сериала, а его финал был действительно похож на конец истории.

Как пишет Hollywood Reporter, Warner Bros. Television уже продлила контракты с Ханной Уэддингэм, Бреттом Голдстином и Джереми Свифтом, которые исполняли в сериале роли Ребекки Уолтон, Роя Кента и Лесли Хиггинса.

Ранее один из создателей сериала Билл Лоуренс предупреждал, что судьба четвертого сезона «Тэда Лассо» зависит от того, согласится ли принять участие в съемках исполнитель главной роли Джейсон Судейкис.

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