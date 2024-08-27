В России появилась и исчезла малоизвестная и одна из самых прибыльных компаний

В 2023 году в России появилась компания «Банкнота», которая заработала более трех триллионов рублей, просуществовав всего год. Об этом говорится в расследовании RTVI.

В публикации сообщается, что компания, согласно данным на ее сайте, занималась ипотечным кредитованием, автокредитами и займами под проценты для бизнеса. В рекламе компании, которая появилась в некоторых региональных изданиях, утверждалось, что фирма помогает оформить ипотеку людям с плохой кредитной историей и просрочками по платежам.

Согласно данным системы СПАРК, выручка «Банкноты» за 2023 год составила 3,7 триллионов рублей, а чистая прибыль — 3,4 триллиона. Таким образом, компания заняла третье место по этим показателям после «Роснефти» и «Газпрома», опередив «Лукойл», «Сбер» и Wildberries. Несмотря на то, что компания официально появилась только в 2023 году, в СПАРК есть ее финансовые отчеты за 2021 и 2022 годы.

При этом единственным владельцем компании числится москвич Дмитрий Фролов, которого несколько раз судили в основном за мелкие кражи, например, колбасы и водки в продуктовых магазинах.

RTVI отмечает, что в июне 2023 года на Фролова были зарегистрированы пять компания, включая «Банкноту». Во время регистрации компания мужчина находился в колонии. Брат Фролова Виктор рассказал изданию, что, вероятно, Дмитрий мог «просто черкануть бумажку», чтобы «получить какой-то процент».

В то же время в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) рядом с данными Фролова стоит пометка «Сведения признаны недостоверными ФНС». RTVI пишет, что настоящие владельцы компании неизвестны.

В документах компании также встречается имя 23-летнего Данила Романова. В 2018 году его разыскивало МВД из-за того, что он сбежал из Социального приюта для детей и подростков с еще одним воспитанником. В 2023 году его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, однако Романов скрылся от следствия. Он также неоднократно обращался в микрофинансовые организации.

В конце 2023 года у «Банкноты» появился офис в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве. Адрес офиса совпадал с адресом регистрации компании. На данный момент на этом месте осталась только вывеска. Журналисты не обнаружили никаких других следов существования компании.

В мае этого года Бутырский суд в Москве зарегистрировал первый иск, поданный к «Банкноте». В то же время задолженность компании по налогам, по данным СПАРК, составляет 315 миллионов рублей. В полиции и ФНС не ответили на вопросы о реальной деятельности компании и ее дальнейшей судьбе.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.