Половина опрошенных россиян поддерживает легализацию эвтаназии

За легализацию добровольного ухода из жизни для неизлечимо больных выступают 49% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного провластным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди сторонников эвтаназии оказались в основном молодежь и россияне зрелого возраста (40%), а также жители городов. В свою очередь, против «ускорения по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями или бездействием», как сформулировали определение эвтаназии авторы опроса, выступили в основном люди старше 60 лет (47%), жители Северо-Кавказского федерального округа (47%) и граждане, проживающие в деревнях и селах (41%).

Среди поддержавших легализацию эвтаназии 34% считают ее возможностью уйти из жизни без боли, а 35% — способом прекратить страдания неизлечимо больных пациентов. Почти каждый пятый сторонник эвтаназии (19%) называл ее личным выбором человека.

В то же время противники эвтаназии в 30% случаев объясняли свою позицию религиозными убеждениями, а 15% высказавшихся против нее просто считают, что смерть человека должна быть обусловлена «естественными причинами».

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного пять лет назад, количество сторонников легализации эвтаназии в России практически не изменилось, тогда за это выступали 50% опрошенных. В то же время число ее противников сократилось с 40% до 33.

Как напоминает «Коммерсантъ», в 2019 году бывшая тогда главой Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в России необходимо провести референдум по вопросу о легализации эвтаназии. А в 2007 году председатель комитета по социальной политике Совета федерации Валентина Петренко сообщала о разработке законопроекта, согласно которому эвтаназия могла стать «выходом для особых больных, которые не имеют шансов на выздоровление». Однако документ так и не был внесен на рассмотрение парламента.

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