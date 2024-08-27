В России вырос спрос на услуги репетиторов для подготовки к школе 

В августе спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за весь год на 24%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на подсчеты «Авито Услуги».

Самыми популярными направлениями для занятий с дошкольниками стали скорочтение, ментальная арифметика, каллиграфия, робототехника, а также сессии с логопедом.

Так, спрос на занятия по скорочтению вырос на 57% по сравнению с августом прошлого года. Увеличилось и количество предложений от специалистов — на 30% год к году. Одно занятие в среднем стоит от 700 до 1000 рублей.

Спрос на ментальную арифметику увеличился на 52% по сравнению с августом прошлого года. Количество предложений от преподавателей выросло на 11%. За одно такое занятие родителям дошкольников придется заплатить примерно 800–1200 рублей.

На третьем месте по популярности среди самых востребованных занятий для подготовки к школе стоит каллиграфия. Спрос на репетиторов в этом сегменте вырос на 44% по сравнению с августом 2023 года. При этом количество объявлений от преподавателей увеличилось сразу на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одно занятие каллиграфией обойдется родителям примерно в 600-900 рублей.

Спрос на уроки робототехники, где детей учат основам механики, электроники и программирования, по сравнению с прошлым годом вырос на треть, а предложение от репетиторов — на 25%.

На занятия с логопедом спрос увеличился почти на 20% по сравнению с прошлым августом, а количество предложение от репетиторов — на 36% год к году. За одно такое занятие придется заплатить около 1000-1500 рублей.

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