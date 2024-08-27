Ученые придумали новый способ изготовления шоколада

Группа ученых из Федерального технологического института Цюриха под руководством Кима Мишры разработала новый способ изготовления шоколада, в котором используется плод какао целиком и не добавляется сахар. Об этом сообщает Би-би-си.

Ученые отмечают, что в традиционном способе производства шоколада используются только зерна какао. В новом же методе они добавили в процесс приготовления остальные части плодов: мякоть, сок и эндокарпий — слой вокруг семян.

Сок какао содержит в себе 14% сахара. Во время производства шоколада из него делают высококонцентрированный сироп. Позже сироп смешивают с мякотью и добавляют туда высушенный эндокарпий. Полученное желе смешивают с какао-бобами. Это позволяет сделать производство максимально экологичным и не оставлять отходы.

По мнению Мишры, новый способ станет очередной инновацией. «Чтобы успешно развивать производство тех или иных продуктов, необходимо новаторство. Или же получится обычный шоколад среднего уровня», — утверждает ученый.

Партнером Мишры в его проекте стал швейцарский стартап КОА, который занимается экологически устойчивым выращиванием какао. По словам соучредителя стартапа Аниана Шрайбера, метод Мишры поможет справиться с растущими ценами на какао и бедностью выращивающих их фермеров.

«Фермеры получат значительный дополнительный доход за счет продажи всей какао-массы, но кроме того, понадобится дополнительная промышленная переработка в производящих странах. В результате государства-производители смогут выиграть от появления рабочих мест и дополнительного дохода», — считает Шрайбер.

В то же время стоимость такого шоколада может оказаться выше. Мишра отмечает, что сахарная промышленность невероятно развита в мире и получает большие субсидии, а цена мякоти какао будет больше цены сахара — одного из самых дешевых, по мнению ученого, продукта.

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