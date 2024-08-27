Пилотам «Победы» велели экономить топливо

Пилоты авиакомпании «Победа» пожаловались на то, что руководство заставляет их летать с минимальным количеством топлива, которого может не хватить на рейс. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Телеграм-канал пишет, что в августе этого года один из пилотов, имя которого не называется, отправил жалобу в «компетентные органы» на «преступные действия руководства летной службы авиакомпании». По его словам, распоряжение летать с минимальным количеством топлива увеличивает опасность полетов, но улучшает экономические показатели, за что топ-менеджеры получают большие премии.

Автор жалобы утверждает, что после заправки самолета нередко появляются сообщения о нехватке топлива или использовании резервов. Пилот объяснил это тем, что руководство компании рассчитывает на спрямление маршрута — перелет между двумя точками по самому короткому расстоянию. Однако авиадиспетчеры могут не разрешить лететь по такой траектории.

Кроме того, на расход топлива влияет необходимость обхода засветок и опасных метеоявлений. Также из-за санкций невозможно получить точные данные относительно ветра на протяжении маршрута, поэтому фактический расход топлива в большинстве случаев оказывается больше расчетного.

Пилот заявил, что многие его коллеги боятся запросить дополнительное топливо из-за «жесткого прессинга», поскольку в этих случаях от них требуют объяснений. За регулярные дозапросы топлива пилотов вызывают в офис авиакомпании и допрашивают на предмет знания инструкций.

В связи с этим пилоты совершают рейсы с повышенным уровнем стресса, не зная, «хватит топлива сегодня или нет». Собеседник «Авиаторщины» отметил, что стресс влияет на адекватное принятие решений и оценку ситуации экипажем. Многие пилоты, по его словам, уже уволились из-за политики «Победы».

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