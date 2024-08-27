На Великой Китайской стене запустили доставку еды с помощью беспилотников

Крупная китайская компания Meituan сообщила о запуске нового сервиса по доставке еды, напитков и лекарственных препаратов на Великую Китайскую стену. Об этом пишет The Standard.

Доставка осуществляется с помощью беспилотников, которые взлетают с крыши отеля и приземляются на сторожевую башню в южной части Бадалина — наиболее посещаемой части Великой Китайской стены. Первые доставки компания осуществила на прошлой неделе.

Для заказа туристам необходимо отсканировать QR-код своей локации на стене и перейти на онлайн-платформу. ​​Сотрудник сервиса покупает товары из заказа в ближайшем магазине и доставляет их на крышу отеля. Там заказ упаковывают и взвешивают. Затем оператор прикрепляет пакет к дрону, и тот автоматически взлетает в сторону сторожевой башни, где его ждет другой сотрудник, чтобы забрать пакет и передать клиенту.

The Standard отмечает, что раньше, чтобы получить еду и напитки, посетителям стены требовалось около 50 минут. Новый сервис способен доставлять заказы за пять минут.

Компания Meituan утверждает, что беспилотники могут перевозить почти два с половиной килограмма груза за каждый полет, в том числе во время дождя и ветра. Чтобы аппарат не летел обратно пустым, его будут нагружать мусором, который затем отправят на переработку.

Стоимость такой доставки составляет четыре юаня (около полудоллара). За ту же стоимость Meituan осуществляет обычную доставку по городу.

The Standard утверждает, что в Китае доставка с помощью дронов набирает популярность. Такой способ также облегчает доставку товаров людям в труднодоступных сельских районах.

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