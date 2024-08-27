Главком ВСУ назвал цель вторжения в Курскую область

Одной из главных целей операции в Курской области было отвлечь российские войска с других направлений, в первую очередь Покровского и Кураховского на Донбассе. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время выступления на форуме «Украина 2024. Независимость».

Главком ВСУ сообщил со ссылкой на свои данные, что российское командование было вынуждено перебросить в Курскую область около 30 тысяч военнослужащих — «и эта цифра растет». Однако «враг все понимает» и предпочитает снимать подразделения с других участков фронта, а «на Покровском направлении, наоборот, наращивает свои усилия», рассказал Сырский.

Еще одной задачей вторжения на территорию России было помешать атаковать Сумы, добавил главком ВСУ. По его словам, украинские подразделения заняли под Курском сотню населенных пунктов и около 1294 километров территории. В плен за время операции взято 594 российских военнослужащих, заявил Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл операцию в Курской области «способом компенсировать дефицит дальнобойности» украинского оружия, а также говорил, что действия ВСУ на международно признанной территории России являются частью «большой военно-дипломатической операции».

Зеленский накануне назвал «самым тяжелым» положение ВСУ в Покровском районе Донецкой области, у райцентра и города Курахово, а также — у города Торецк в Бахмутском районе и села Времьевка в Волновахском районе.

19 августа в Покровске местные власти объявили эвакуацию. Командир 92-го полка ВСУ, полковник Павел Федосенко рассказал изданию The Economist, что российские войска на этом направлении превосходят украинские по численности вчетверо. Это, по словам офицера, заставляет бойцов ВСУ оставаться на передовой по месяцу и более, хотя «люди не сделаны из стали».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.