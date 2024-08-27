Бейсболист сыграл за две команды в одном матче

Бейсболист Дэнни Дженсен стал первым игроком в истории Высшей лиги, который сыграл в одном матче сразу за две команды. Об этом рассказало издание The Athletic.

Изначально Дженсен входил в состав команды «Торонто Блю Джейс» в качестве кэтчера — обороняющего игрока, который принимает мяч. 26 июня он участвовал в матче против команды «Бостон Ред Сокс». Однако из-за сильного дождя было принято решение перенести игру.

27 июля Дженсен перешел в «Бостон Ред Сокс». Продолжение матча состоялось спустя месяц, 26 августа, и Дженсен вышел на поле уже в составе команды соперника. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Торонто Блю Джейс».

«Это был очень крутой момент. Я не знаю, повторится ли такое еще раз. Для этого должны сойтись звезды. Но я рад, что все получили удовольствие», — прокомментировал ситуацию менеджер «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора.

По словам Дженсена, он не знал, что такого совпадения в истории Высшей лиги еще не было. «Думаю, это еще не до конца до меня дошло. Я был удивлен, когда узнал, что я первый, кто это сделал. Так что это круто. Оставить такой след в игре — это необычно и интересно. Я благодарен за такую возможность», — заявил игрок.

Как утверждает Дженсен, он надеется, что с ним свяжется Национальный зал бейсбольной славы, чтобы получить его экипировку. Сам игрок рассчитывает получить карточку с результатами игры, где он записан как игрок обеих команд.

Помимо Дженсена, в командах произошли и другие изменения. В частности, на начало матча в «Бостон Ред Сокс» числились Риз Макгуайр, Энмануэль Вальдес и Доминик Смит. Однако на момент доигровки они уже покинули состав команды.

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