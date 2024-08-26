Северная Корея накажет своих олимпийцев за селфи с южнокорейскими соперниками 

Власти Северной Кореи отправили на месячную «очистку» от западного влияния серебряных призеров Олимпиады в Париже по настольному теннису Ри Чон Сика и Ким Кум Ёна. По данным The Telegraph, властям не понравились довольные лица спортсменов на совместной фотографии с соперниками из Южной Кореи Лим Чон Хуном и Шин Юйбином.

Фотография была сделана в конце июля 2024 года. По данным The Korea Herald, на церемонии награждения спортсмены едва коснулись друг друга при рукопожатии и поздравили друг друга на корейском языке.

Как пишет The Telegraph, по возвращении на родину 15 августа, власти отправили спортсменов «очищаться» от представителей «несоциалистической культуры», которые могли их «заразить» иными взглядами. В течение месяца Министерство спорта в три этапа будет проводить «идеологическую экспертизу» в отношении олимпийцев и решать, какое наказание за совместное фото с южнокорейцами им вынести.

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Отмечается, что северокорейским спортсменам перед соревнованиями дали «особые указания» — не общаться с иностранными спортсменами в Париже, в том числе из Южной Кореи, угрожая последствиями. Власти планируют оценить поведение своих спортсменов и подвергнуть дисциплинарным мерам тех, кто нарушил инструкции.

После провала северокорейской команды по футболу на Чемпионате мира в 2010 году игроков вызвали на встречу с представителями власти в Народный дворец учебы в Пхеньян, где критиковали шесть часов. Тренера команды после этого отправили на строительные работы.

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