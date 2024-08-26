Россияне стали в разы чаще ездить в Японию

Россияне стали в несколько раз чаще летать в Японию, рассказали представители сервисов продажи авиабилетов «Ведомостям». Популярность направления туроператоры объяснили стабильной политической обстановкой и падением курса иены, которое уравняло стоимость поездки в эту страну с ценой отдыха на Черном море.

В январе — июне объем бронирований билетов в Японию на «Яндекс путешествиях» вырос в 12 раз по сравнению с первым полугодием 2023 года, сообщил газете представитель сервиса. На OneTwoTrip количество бронирований выросло в три раза, а доля билетов в Японию среди всех направлений выросла в пять раз. Представители Aviasales, МТС Travel и «Островка» рассказали «Ведомостям» об увеличении числа бронирований в четыре с половиной раза.

В японском посольстве журналистам сообщили, что за первые полгода в страну въехало на 141% больше россиян, чем за январь — июнь 2023 года, около 46 800 человек. Причем в первый месяц лета желающих посетить Японию оказалось на 76% больше, чем в прошлогоднем июне — около 5700 туристов.

В Российском союзе туриндустрии рост числа желающих поехать отдыхать в Японию оценили в два с половиной раза, до примерно 41 000 человек. Спрос на туры с перелетом и проживанием, по данным организации, вырос на 25–45%. Средняя стоимость такого пакетного тура в Японию на двоих в середине лета составила примерно 320 000 рублей, подсчитали туроператоры.

Отдых в Японии в 2024 году оказался сопоставим по затратам с отпуском на российских южных курортах, заявили изданию в агентстве «Infoline-аналитика». Гендиректор агентства Михаил Бурмистров считает, что туристы вполне осознанно отдают предпочтение стране с «более качественным и экзотическим отдыхом».

Причинами роста популярности Японии у россиян туроператоры в разговоре с «Ведомостями» назвали стабильную политическую обстановку и выгодные предложения китайских авиакомпаний. Представители «Островка» назвали преимуществом «широкие возможности для отдыха», а представители МТС Travel — ослабление иены, подешевевшей за год почти на 15%, а также быстрое бесплатное оформление визы за три-пять дней.

Билет из Москвы с пересадкой в Пекине или Шанхае экономклассом сейчас стоит в одну сторону примерно 30 000 рублей, — на 40% дешевле, чем год назад, — рассказали представители OneTwoTrip. Согласно «Яндекс.Путешествиям», билет в бизнес-классе за то же время подешевел на 25%, до 164 000 рублей. Российские авиакомпании не летают в Японию с весны 2022 года.

Осенью в Японию поедет в шесть раз больше россиян, чем год назад, сделали прогноз представители OneTwoTrip. Рост бронирований на «Островке» уже в 3,5 раза больше, чем на прошлую осень. За год, в итоге, страну посетят как минимум 80 000 российских туристов, предположили в Союзе туроператоров.

За первое полугодие россияне 12,6 миллиона раз выехали за рубеж, говорит статистика ФСБ. Самой востребованной страной в январе — июне стала Турция, куда отправились 2,5 миллиона человек.

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