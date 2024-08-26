Российская разведка заявила о подготовке спецслужбами США «цветной революции» в Грузии

В Белом доме «крайне недовольны» развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября, в связи с чем американцы готовят там «цветную революцию». Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Там добавили, что грузинские прозападные НПО намерены организовать плотное наблюдение за ходом выборов, для чего сейчас набирают большое число рекрутов. Их задачей, по данным российской разведки, станет фиксирование фактов фальсификаций в ходе голосования.

В дальнейшем, как утверждают в СВР, «доказательства фальсификаций» планируется обнародовать на «тбилисском майдане», а затем объявить о непризнании результатов выборов и потребовать смены власти. При этом участники «майдана» якобы намерены провоцировать грузинских силовиков на силовое подавление протестов.

В свою очередь, американские власти, по данным российской разведки, уже прорабатывают варианты «беспощадного» политического и экономического реагирования на «избыточное» применение грузинскими властями силы против «мирных граждан».

В пресс-релизе СВР подчеркивается, что правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» способна получить на грядущих выборах «убедительный кредит доверия населения». В российской разведке убеждены, что грузинская оппозиция, которую поддерживают США, остается раздробленной, а создаваемые ей коалиции — очень непрочными.

Как заявляют в СВР, это вызывает опасения США, что «Грузинская мечта» победит на выборах и сможет продолжить «суверенный курс и отказ от выполнения требований Запада, противоречащих национальным интересам Грузии».

В связи с этим «американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты"», утверждают в СВР.

Читать еще Полиция больше 20 лет не могла раскрыть жестокое убийство молодой девушки Ее лучшая подруга стала частным детективом и помогла следствию

В июле власти ЕС объявили о приостановке вступления Грузии в Евросоюз Как пояснил посол ЕС в республике Павел Герченский, причиной такого решения стала «антизападная» и «антиевропейская» риторика властей Грузии и, в частности, принятие в стране закона об «иноагентах». Этот документ его критики называют калькой с российского закона, который Кремль использует для борьбы с политической оппозицией и инакомыслящими.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.