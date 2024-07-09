Вступление Грузии в ЕС приостановлено из-за закона об «иноагентах»

Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен. Об этом, как передает ТАСС,, заявил посол ЕС в республике Павел Герченский.

«Мне жаль говорить о том, что лидеры ЕС договорились приостановить процесс членства Грузии в Евросоюз. <…> Намерения нынешнего правительства Грузии не ясны лидерам Евросоюза», — сказал он.

Герченский пояснил, что причиной такого решения ЕС стала «антизападная» и «антиевропейская» риторика властей Грузии и, в частности, принятие в стране закона об «иноагентах».

Посол ЕС также сообщил, что Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, которые были выделены на поддержку оборонного сектора Грузии. Кроме того, в ЕС обсуждают введение других ограничений в отношении Тбилиси.

Закон «Об иностранном влиянии», который принято называть законом об «иноагентах» по аналогии с российским, в Грузии приняли весной 2024 года со второй попытки. После первого внесения законопроекта на рассмотрение парламента в Тбилиси начались масштабные акции протеста, после которых документ был отозван.

Однако, спустя два месяца парламент вернулся к его рассмотрению. Противники законопроекта вновь вышли на улицы, пытались блокировать здание парламента и даже вступали в столкновения с полицией, которая против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Протестующих в обоих случаях поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. После того как парламентарии все же приняли законопроект в трех чтениях, она наложила на него вето. 28 мая грузинский парламент преодолел президентское вето, а 3 июня спикер подписал закон.

Критики грузинского закона называют его калькой с российского законодательства об «иноагентах», который Кремль активно применяет для борьбы с политической оппозицией и инакомыслием.

Во время рассмотрения законопроекта в грузинском парламенте власти ЕС предупреждали Тбилиси, что его принятие ставит под вопрос перспективы Грузии по вступлению в Евросоюз.

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