Шедевр оперы сократили в два раза ради «поколения TikTok»

В итальянской Перудже впервые поставят сокращенную версию легендарной оперы «Богема». Произведение Джакомо Пуччини специально адаптировали под молодежь, которой бывает сложно сосредоточиться на долгих театральных постановках. Об этом пишет британская газета The Times.

Премьера адаптированной версии «Богемы» состоится 13 сентября. Опера будет длиться полтора часа, когда как оригинальная постановка идет 2 часа 40 минут. The Times уточняет, что оперу сократили почти вдвое ради привлечения в театры нового поколения, которое воспитано короткими видео в TikTok и не может долго удерживать концентрацию внимания.

Читать еще brat summer — самый влиятельный мем уходящего лета С его помощью можно набрать популярность на выборах в США и почти победить Тейлор Свифт

Оперный шедевр адаптировал итальянский тенор Джанлука Терранова, который и исполнит главную роль Рудольфа в постановке. Терранова придумал новый формат оперы, которую назвал Operacorto («короткая опера»). При таком формате между ариями будет минимальная задержка, а исполнение некоторых партий придется ускорить.

По словам Террановы, широкую публику отпугивают сложные оперы, которые могут длиться по три часа. Он считает, что автор оперы Пуччини «был бы рад достучаться до менее образованной публики».

«Пуристы могут воротить носы. Они хотят быть единственными, кто понимает оперу. Я не думаю, что [Джузеппе] Верди или Пуччини были бы довольны. Они писали свои оперы так, чтобы их понимали все», — сказал он.

Читать еще США поставили Китаю ультиматум по TikTok Соцсеть должна стать американской в течение полугода или ее заблокируют. Короткие видео угрожают национальной безопасности

Театральный критик Альберто Маттиоли не оценил нововведение Террановы. Он назвал «Богему» идеальной оперой, в которой каждая нота «священна». Он предложил объяснить актуальность постановки молодому поколению вместо того, чтобы сокращать спектакль. «Это публику нужно поднять до уровня Пуччини, а не Пуччини до уровня неграмотных», — заключил критик.

«Богема» впервые была поставлена в 1896 году и по сей день остается одной из самых исполняемых опер в мире. В России ее ставили в главных театрах страны — в Большом театре в Москве и в Мариинском театре Санкт-Петербурга. В постановке Мариинского театра действие оперы перенесено из 1830-х годов на сто лет вперед в 1930-е.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.