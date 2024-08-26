Родственники обвиненного в захвате заложников заключенного заявили о его непричастности к бунту 

Ждавшего освобождения через два месяца заключенного записали в участники захвата колонии под Волгоградом по ошибке, заявила его мать в разговоре с РИА «Новости». Заключенного зовут Темур Хусинов. Ранее СМИ назвали его одним из участников бунта, но официально это информация не подтверждена.

Хусинова нет на видео, которые записывали участники захвата заложников в колонии, утверждает его мать. Ее имя агентство не раскрывает.

«Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? <…> среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет», — заявила женщина, добавив, что она ничего не знает о состоянии своего сына.

«Российские СМИ распространяют ложную информацию о моем брате. Темура не видно ни на одном из видео или фото, снятых во время инцидента», — заявил брат заключенного Амирбек Хусинов узбекистанской службе Би-би-си. Он рассказал, что общался с братом незадолго до захвата заложников колонии. Брат не участвовал в «радикальных группировках», «в нашей семье никогда не было таких элементов», — заверил собеседник Би-би-си.

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Хусинов отбывал наказание за избиение человека до смерти во время уличной драки по приговору Тракторозаводского райсуда Волгограда, уточнили РИА «Новости». 29-летний уроженец Узбекистана, по словам его матери, должен был выйти на свободу в ноябре.

Нападение нескольких заключенных колонии №19 в поселке Суровикино Волгоградской области на сотрудников ФСИН случилось в пятницу, 23 августа. На видеозаписи, предположительно распространенной нападавшими, были видны четверо мужчин с ножами в руках. Один из них говорил, что все четверо имеют отношение к Исламскому государству.

Хусинова в числе нападавших называли телеграм-каналы Baza и Shot, а также ТАСС. По данным агентства, в захвате заложников помимо него также участвовали гражданин Узбекистана Рамзиндин Тошев, уроженцы Таджикистана Назирчон Тошов и Наврузи Рустамчон.

После штурма колонии силовиками появилось видео, на котором видны семеро убитых во дворе ИК-19 заключенных. У двоих погибших та же одежда, что и у участников захвата заложников, у четверых — связаны руки, видно на видео. Журналисты The Insider предположили, что во время штурма имела место внесудебная казнь.

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