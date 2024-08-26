В России предупредили об угрозе закрытия тысяч магазинов канцтоваров

Ассоциация канцелярского рынка (АКР) предупредила о возможном закрытии тысяч магазинов канцтоваров в России из-за неспособности конкурировать с онлайн-маркетплейсами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АКР, отправленное премьер-министру Михаилу Мишустину и министру финансов Антону Силуанову.

В АКР считают, что у маркетплейсов есть конкурентное преимущество на рынке. В письме говорится, что маркетплейсы массово привлекают к ведению дел самозанятых и имеют право уплачивать НДС не в полной мере. Фактически ассоциация обвинила такие онлайн-площадки как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сима-ленд» в недобросовестной конкуренции и фискальных нарушениях.

Ассоциация отметила, что крупные маркетплейсы якобы заключают с поставщиками посреднические договоры, чтобы не платить НДС. Кроме того, они используют льготы, которые положены IT-компаниям. В итоге крупные игроки онлайн-торговли экономят на уплате НДФЛ и страховых взносов с зарплат своих сотрудников. Недоплата всех маркетплейсов суммарно составляет порядка 1 триллиона рублей в год, подсчитали в АКР.

В качестве примера в письме АКР приводятся результаты торговли Wildberries за 2023 год. Входящий поток маркетплейса по агентским договорам достиг 2,5 триллиона рублей. Этот показатель превысил в пять раз выручку и в десять раз себестоимость продаж. В АКР поясняют, что такие агентские договоры позволяют проводить мимо учета 90% реальной выручки. Партнер Taxology Алексей Артюх в интервью газете «Ведомости» заметил, что агентская модель никак не противоречит действующим законам.

В письме утверждается, что практика работы маркетплейсов ставит «под угрозу закрытия тысячи канцелярских магазинов», из-за которой могут пострадать «многие десятки тысяч» сотрудников отрасли и их семьи. При этом классические онлайн-магазины, которые принадлежат одному продавцу (например, онлайн-версии бутиков одежды) платят налоги без льгот. АКР просит правительство применять такие же фискальные требования и к маркетплейсам.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов придерживается иного мнения. Он поясняет, что крупные маркетплейсы работают в рамках законодательства. По его словам, льготы для IT-компаний на налоги прибыль и соцвзносам не применяются в случае с дистанционной торговлей. Маркетплейсы в основном формирует свои доходы на обслуживании товаров: их доставке, транспортировке, хранении и рекламе. Именно эти средства являются налоговой базой. Партнеры маркетплейсов платят налоги самостоятельно, заключает Соколов.

Артюх добавляет, что посредники в качестве дохода получают не весь проходящий через них денежный поток, а лишь собственное вознаграждение. Он также утверждает, что и обычные офлайн-магазины привлекают к работе самозанятых.

В АКР не стали уточнять, сколько именно магазинов канцтоваров закрылось за последнее время в России. Проблему конкуренции с маркетплейсами подтвердили в сети магазинов «Леонардо». Представитель сети признался, что за последний год пришлось закрыть несколько торговых точек. Тем временем маркетплейсы жалуются на то, что впервые с 2022 года в России сокращаются объемы доставок повседневного спроса из-за недостатка курьеров.

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