Кондитеры предупредили о серьезном росте цен на печенье

Сладкое печенье, крекеры, галеты и сушки в России к концу года могут подорожать на 15%. Об этом, как пишет «Парламентская газета», предупредили российские кондитеры. Они объяснили, что рост цен на их продукцию обусловлен подорожанием необходимых для производства компонентов.

Так, по их словам, с середины 2023 года кондитерские жиры подорожали до 50%, мука — на 30%, а сухие молочные продукты — на 20%. Однако сильнее всего в последние годы подорожали какао-бобы, которые являются сырьем для производства шоколада.

«С 1977 года средняя биржевая цена за тонну какао-бобов составляла 2-2,5 тысячи долларов за тонну. Но в апреле 2024 года стоимость достигала 12 тысяч долларов, — В настоящее время стоимость контракта на какао-бобы находится на отметке в 7,5 тысячи долларов за тонну. Это фактически в три раза превышает среднюю стоимость товара за последние 46 лет. По состоянию на июнь 2024 года средняя контрактная цена на какао-бобы составляет 190 процентов к уровню аналогичного периода 2023 года», — рассказал изданию исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.

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В середине августа производители кондитерской продукции уведомили ритейлеров о повышении закупочных цен на свою продукцию в диапазоне от 5 до 40%. Как рассказал «Коммерсанту» председатель президиума организации АКОРТ, которая объединяет крупные розничные сети, Игорь Караваев, получившие предупреждение ритейлеры начали проверку обоснованности повышения цен, так как некоторые продукты, например, хлебобулочные или шоколадные изделия, дорожают в этом году уже не в первый раз.

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