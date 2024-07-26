СМИ: благодаря войне россияне «купаются в деньгах»

Начало полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и последовавшие за ним западные санкции привели к неожиданному взрывному росту зарплат и буму потребления в России. Об этом пишет газета Financial Times, утверждая, что россияне «купаются в деньгах».

Как поясняет издание, рост зарплат в оборонном секторе, на поддержку и развитие которого российские власти направили значительную часть бюджета страны, привел увеличению оплаты труда во всех сферах бизнеса. Предприниматели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь сотрудников в условиях дефицита рабочей силы в стране.

«Реальные доходы россиян взлетели. Множество людей, которые до начала вторжения почти ничего не зарабатывали, теперь располагают огромными деньгами», — заявил изданию эксперт по экономике России из Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

По данным Росстата, реальные доходы населения выросли на 14%, а потребление товаров и услуг — на 25%. В свою очередь, российский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предсказывает дальнейший рост реальной заработной платы в текущем году до 3,5%,

При этом безработица в России снизилась до рекордного минимума с советских времен и составляет всего 2,6%, тогда как перед началом войны она была на уровне 7-8%.

Как отмечает FT, взрывной рост зарплат затронул все сферы российской экономики. Так, зарплата ткачей в долларах выросла за время войны с 250-350 долларов в месяц до 1400. А средняя зарплата дальнобойщиков увеличилась на 38%, рассказала изданию политолог Екатерина Курбангалеева.

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Рост своих доходов отмечают и сами россияне, пишет FT. Так, по данным Росстата, 13% населения страны оценивают свое финансовое состояние как «хорошее», что является рекордно высоким показателем с начала наблюдений в 1999 году. При этом количество россиян, оценивающих состояние своих финансов как «плохое» и «очень плохое», находится на рекордно низком уровне — 14% и 1% соответственно.

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