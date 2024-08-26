Деменцию будут выявлять с помощью искусственного интеллекта

Ученые из университетов Эдинбурга и Данди в Шотландии хотят создать цифровые инструменты для выявления деменции у пациентов на ранней стадии. Об этом сообщает The Guardian.

Для этого ученые соберут более полутора миллионов снимков КТ и МРТ пациентов за последние десять лет. Затем с помощью искусственного интеллекта ученые намерены сопоставить снимки и медицинские записи пациентов, чтобы выявить закономерности, которые помогут спрогнозировать болезнь.

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Отмечается, что все собранные данные будут храниться в Шотландском национальном безопасном хранилище данных.

«Набор данных будет чрезвычайно полезен для неврологических исследований. В случае подтверждения концепции мы получим набор программных инструментов, ненавязчиво интегрированных в повседневные радиологические исследования. Они помогут принимать клинические решения и выявлять риск развития деменции на самых ранних стадиях», — сказал профессор, эксперт в области ИИ и медицинской визуализации из университета Данди Эмануэле Трукко.

Соруководитель проекта, профессор Уилл Уайтли из Эдинбургского центра клинических исследований мозга, добавил, что изучение снимков мозга может помочь медикам лучше понять деменцию и ее причины, а также разработать новые методы лечения в будущем.

«В настоящее время лечение деменции дорогостоящее, редко встречающееся и имеет неопределенную эффективность. Если мы сможем собрать данные от большого числа людей с высоким риском, которые затем дадут согласие на участие в испытаниях, мы действительно сможем начать разработку новых методов лечения», — сказал он.

Ученые выяснили, что к 2050 году количество людей во всем мире, страдающих от деменции, вырастет втрое — их станет 153 миллиона. Ученые предупреждают: это станет серьезной угрозой для систем здравоохранения и социальной помощи. Уже сейчас затраты на лечение и уход, связанные с деменцией, превышают 1 триллион долларов в год.

Это далеко не первое исследование ИИ, которое могло бы помочь обнаружить на ранней стадии деменцию, связанную с болезнью Альцгеймера. В июне 2024 года ученые из Бостонского университета рассказали, что разработали модель искусственного интеллекта, которая на основе анализа речи может с точностью до 78,5% предсказать деменцию у человека с легкими когнитивными нарушениями.

Ученые надеются, что их изобретение поможет сделать процесс диагностики болезни более автоматизированным и позволит проводить скрининг и прогнозирование деменции дистанционно.

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