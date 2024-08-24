Военные разграбили пункт Wildberries в эвакуированном селе Курской области

Несколько военных в российской форме и с оружием разграбили склад пункта выдачи заказов Wildberries в эвакуированном селе Званое Глушковского района Курской области. Видео с камеры наблюдения опубликовал телеграм-канал «Пепел».

Судя по таймеру на видео, первая группа военных зашла на склад в 17:07 пятницы, 23 августа. Первый человек проник на склад за пределами зоны видимости камеры, потом открыл входную дверь и впустил двоих товарищей. Все трое мародеров были в перчатках и с банданами, скрывающими лица. Люди вскрывали коробки и рвали упаковку посылок, а потом вынесли добычу в брендовых пакетах маркетплейса.

Вторая группа военных вошла на уже разграбленный склад в 21:06, судя по таймеру камеры. У этих троих мужчин за плечами были автоматы. Мародеры изучили полки, которые обошли вниманием предшественники, и вынесли добычу в коробках и другой таре, обойдясь без брендовых пакетов.

Оба ролика были выложены в ускоренной записи и длятся примерно по пять минут. На обоих видео стоит вотермарка сервиса WebGlazok, который предоставляет для пунктов выдачи заказов Wildberries услуги «облачного наблюдения через интернет». Можно выбрать тариф, позволяющий получать уведомления на телефон, когда срабатывает датчик движения камеры.

В селе Званое пункт выдачи заказов Wildberries находится, согласно «Яндекс.Картам», на улице Октябрьской. Это центральная улица села, по которой проходит дорога из райцентра Глушково в сторону рабочего поселка Теткино.

В Глушковском районе 14 августа объявляли эвакуацию. Поселок Глушково и село Званное сейчас остаются под контролем российских военных, судя по картам боевых действий, которые публикует, например, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук на своем канале «Рыбарь».

18 августа российские военные разграбили салон сотовой связи «Мегафона» в Глушково. Мародерство тоже попало на камеру наблюдения. Журналисты издания «Агентство» опознали в одном из разорителей салона связи военнослужащего чеченского подразделения Росгвардии, который подписывается в соцсетях как Юсуф Абдулвадудов. Советник губернатора Курской области Роман Алехин заверил, что эти мародеры «уже отвечают» за содеянное.

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