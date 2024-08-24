СМИ: попавших в плен срочников вернут в Россию

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «115 на 115». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ участвовали в обмене в роли посредника.

Reuters отмечает, что этот обмен стал первым после начала наступления ВСУ в Курской области. Позже информацию об обмене подтвердили в российском Минобороны.

«Все российские военнослужащие после обмена находятся в Беларуси, где предоставлена возможность связаться с родственниками», — заявили в ведомстве. Вскоре обменянных пленных должны доставить в Россию «для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях».

О том, что в обмене могут участвовать срочники, которых взяли в плен во время боев в Курской области, написал «военкор», автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов.

В свою очередь, украинское движение «Наш выход» утверждает, что все 115 пленных были срочниками. В телеграм-канале движения опубликован список участвующих в обмене военнослужащих.

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«Мы счастливы, что смогли помочь этим, по сути, еще вчерашним мальчишкам вернуться в семьи. Разделяем радость их матерей, которые наконец дождались своих любимых, но еще тысячи солдат продолжают оставаться в плену», — сказано в сообщении движения.

В посте также отмечается, что обмену способствовали петиции и видеообращения родственников пленных.

«Нужно действовать и добиваться обмена “всех на всех”, чтобы вернулся каждый мужчина, который попал на эту безумную войну! Нельзя позволять властям забывать тех, кого они отправили на войну», — добавили в «Нашем выходе».

О возвращении в Россию срочников также сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, все 115 пленных проходили срочную службу на границе Курской области.

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