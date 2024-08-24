Повышенный уровень фтора в питьевой воде вызывает снижение уровня IQ у детей

Правительство США представило отчет, в котором сказано, что содержание фтора в питьевой воде, вдвое превышающее рекомендуемую норму в полтора миллиграмма на литр, связано с более низким уровнем IQ у детей. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что отчет основан на предыдущих исследованиях, проведенных в Канаде, Китае, Индии, Иране, Пакистане и Мексике. О том, что повышенный уровень фтора вызывает снижение IQ у детей, в отчете, как пишет The Guardian, упоминается впервые.

«Я думаю, что этот [отчет] имеет решающее значение для нашего понимания рисков», — утверждает Эшли Малин, исследовательница из Университета Флориды, которая изучала влияние повышенного уровня фтора у беременных женщин на их детей.

Авторы отчета не пытались количественно оценить, сколько именно баллов IQ может быть потеряно при разных уровнях воздействия фторида. Однако некоторые из исследований предполагали, что IQ был на два-пять баллов ниже у детей, которые подвергались более высокому воздействию вещества.

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О рисках, связанных с более низким уровнем фтора в воде, в отчете ничего не сказано. В документе также нет информации о том, какое влияние фтор оказывает на взрослых

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, фторид укрепляет зубы и снижает риск развития кариеса. К такому выводу пришли ученые в ХХ века. В 1945 году Гранд-Рапидс, штат Мичиган, стал первым городом США, который начал добавлять фторид в водопроводную воду.

С 2015 года федеральные чиновники здравоохранения в США рекомендовали уровень фторирования в 0,7 миллиграмма на литр воды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, установила безопасный предел для фторида в питьевой воде в 1,5 миллиграмма на литр.

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