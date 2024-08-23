Американская пара нашла в водоеме сейф с сотней тысяч долларов

Американка Барби Агостини и ее партнер Джеймс вытащили из водоема в Корона-парке в Нью-Йорке сейф со стодолларовыми купюрами, завернутыми в пакеты. Своей историей Агостини поделилась с The Guardian.

Агостини говорит, что до сих пор не знает точную сумму денег, которые они вытащили из водоема, но предполагает, что там может быть около сотни тысяч долларов.

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По словам женщины, во время пандемии COVID-19 ее партнер Джеймс начал увлекаться магнитной рыбалкой — так в воде можно находить металлические предметы. В те годы Джеймс потерял работу, потому что ухаживал за Агостини, которая заболела после неудачной медицинской процедуры. Женщина говорит, что это было трудное время и семье не хватало денег на жизнь.

«Пока мы были заперты в нашем доме в Квинсе, в Нью-Йорке, Джеймс начал искать новые способы заработать деньги. Он всегда хотел быть охотником за сокровищами, но считал, что для этого требуется дорогое оборудование. Когда он узнал, что для магнитной рыбалки нужен всего лишь сильный магнит на веревке, он решил попробовать», — вспоминает Агостини.

К своему увлечению Джеймс пристрастил и сына Агостини, с которым однажды они вытащили мотоцикл и 200 долларов. По словам Агостини, тогда они узнали, что ветхие купюры можно сдавать в Департамент Казначейства в Вашингтоне и в обмен получить чек, эквивалентный найденным купюрам.

В 2023 году Агостини создала тематический ютуб-канал и присоединилась к «поискам сокровищ». Вместе они находили разное: украшения, ножи, пистолеты и даже гранату времен Второй мировой войны.

В июне 2024 года Джеймс вытащил из водоема в Корона-парке затонувший сейф.

«Когда он поднял сейф в воздух, я увидела отверстие в задней части и что-то внутри. “Кажется, это пачка денег!” – сказал Джеймс. Я не поверила ему, пока он не вытащил что-то прямоугольное, завернутое в пакет и покрытое черной грязью. Он развернул его, и внутри оказались сотни стодолларовых купюр. Потом он нашел еще один пакет. Я все еще не могла поверить своим глазам», — сказала Агостини.

Пара решила сообщить о находке полиции, несмотря на то, что переживала, что деньги заберут.

Полиция все же позволила паре забрать найденный клад, и они отвезли деньги домой, чтобы позже сдать в Департамент Казначейства. Вернувшись домой, пара заметила, что деньги слиплись и затвердели.

«К тому же, запах был отвратительный, как от фекалий. Если открыть пакет даже на секунду, запах оставался в воздухе. Мы хотели как можно скорее обменять эти деньги, поэтому через три дня отвезли их в бюро в Вашингтоне», — рассказывает Агостини.

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По ее словам, в Казначействе сообщили: им выдадут чек, эквивалентный найденным купюрам, однако для того, чтобы их идентифицировать, потребуется от шести месяцев до двух с половиной лет.

«Это как выиграть в лотерею, но мы не знаем, сколько мы выиграли и когда получим эти деньги. Мы уже размышляем, на что их потратим», — говорит она. Агостини добавила, что давно хотела переехать из Нью-Йорка за город — в место, где можно держать ферму.

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