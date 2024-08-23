Билеты на Burning Man впервые за долгое время не распроданы

Впервые за тринадцать лет билеты на один из самых масштабных фестивалей в мире Burning Man не распроданы до начала мероприятия. Об этом пишет Би-би-си.

Мероприятие пройдет по традиции в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада с 25 августа по 2 сентября.

По данным издания, первый «солд-аут» на фестивале случился в 2011 году — тогда его посетили около 55 тысяч человек. С тех пор число участников росло, и в 2022 году мероприятие посетили 80 тысяч человек.

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Последние годы СМИ все чаще пишут, что фестивалю пришел конец. Многолетние посетители мероприятия рассказали Би-би-си, что связывают такое положение с потерей концепции и погодными условиями.

Так, по данным Би-би-си, на территории фестиваля можно найти «роскошные отели» за 100 тысяч долларов и встретить очень богатых посетителей, которые прилетают туда на частных самолетах. Участники фестиваля жалуются, что это противоречит концепции Burning Man.

На сайте фестиваля прописаны 10 принципов, которым должны следовать участники: дарение, отказ от коммерции, радикальная инклюзивность, радикальная вера в себя, радикальное самовыражение, совместная работа, гражданская ответственность, уважение к окружающей среде, участие и непосредственность.

Би-би-си пишет, что даже организаторы признают «коммодификацию и эксплуатацию Блэк-Рока и культуры Burning Man» в последние годы.

Другие участники рассказали Би-би-си, что пострадали от погодных условий в 2022 и 2023 годах. В 2022 году на месте проведения фестиваля зафиксировали рекордную жару в 38°C с пыльными бурями. А в 2023 году во время мероприятия начались сильные дожди — тогда за сутки в пустыне Блэк-Рок выпала трехмесячная норма осадков. Из-за обильных ливней песок местами превратился в густую глину, и десятки тысяч участников не могли выехать из пустыни.

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Организаторы фестиваля, в свою очередь, призывали участников экономить воду, еду и топливо, так как въезд и выезд на площадку были временно закрыты.

«Я посещаю этот фестиваль уже 30 лет, и последние два года были ужасными. Два года назад у меня случился тепловой удар. Я могу вытерпеть грязь, дождь или жару. Я приезжаю подготовленной. Но это меня сломало. Оказывается, пустыня Блэк-Рок — действительно глупое место для вечеринки!» — рассказала Би-би-си одна из многолетних участниц фестиваля Адриана Робертс и добавила, что многие «старички» ощущают то же самое.

По данным издания, участников, впервые посетивших фестиваль, с каждым годом становится больше. Так, в 2023 году «новеньких» было 43% среди всех участников Burning Man. Это на 15% больше, чем в 2022 году.

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