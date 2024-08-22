Страдающий психозом иранец за три месяца проглотил почти три килограмма металлических деталей

Страдающий психозом 37-летний иранец более трех месяцев глотал металлические предметы и попал в больницу города Ахваз с жалобами на острую боль в животе и постоянную рвоту. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что врачи сделали операцию и извлекли из желудка пациента почти три килограмма несъедобных предметов, среди которых были шурупы, гайки, ключи и даже камни. Всего врачи насчитали 452 проглоченных предмета.

«Несмотря на огромное количество проглоченного металла, мужчина, по-видимому, не испытывал никаких побочных эффектов до первого обращения в больницу по этой проблеме. Дополнительные исследования также показали, что металлические предметы не проникли в другие части его пищеварительной системы», — пишет Daily Mail.

Спустя три дня после операции врачи диагностировали у мужчины психоз. Медики дали восстановиться пациенту еще четыре дня и перевели его в психиатрическую больницу.

Психоз — это состояние, при котором человек теряет связь с реальностью. Оно может проявляться в виде галлюцинаций, бредовых идей и странного мышления.

Психоз часто возникает на фоне других психических заболеваний, таких как тяжелая и хроническая депрессия, но также может быть вызван травмой головы или опухолью мозга.

Врачи провели повторную диагностику спустя две недели после операции и не обнаружили никаких осложнений. Daily Mail отмечает, что медики не смогли объяснить причину психоза мужчины, однако сказали, что тот был «сильно зависим от опиума».

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