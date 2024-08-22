Близкие погибшего на фестивале Signal мужчины подозревают в его убийстве охранников мероприятия

На афтерпати фестиваля Signal под Калугой погиб бармен и диджей Руслан Досаев. Раис Досаев написал в инстаграме, что его старшего брата «жестоко убили и сейчас пытаются это скрыть».

Руслан Досаев работал барменом на площадке фестиваля, написал его брат. Он выложил видео, на котором видно, как в темноте несколько мужчин держат связанного молодого человека прижатым к земле. Связанный мужчина на видео стонет: «Помогите… Пацаны, пожалуйста». Ему кто-то отвечает: «Лежи, сука, говорю». Затем другой голос предлагает: «Давай ему въебем». На вопрос «Как мы его въебем?» голос отвечает: «По башке, блядь».

На фото, которое также опубликовал младший брат Руслана, видно, что у тела связаны бечевкой ноги у щиколоток и руки за спиной. К посту также прикреплен скрин переписки со словами: «Лиза, они убили человека. Он был объебанный, начал драться, вел себя некрасиво. Охранник его уложил и задушил».

«По официальной версии — остановка сердца, но все видео и фотоматериалы говорят об обратном», — сказал брат в обращении к подписчикам и попросил придать истории максимальную огласку.

Брат рассказал нескольким телеграм-каналам свою более полную версию произошедшего. Baza, «Осторожно, новости» и Shot пишут со слов родственников погибшего, что среди прижавших к земле связанного Досаева были охранники фестиваля. На афтерпати, говорил младший брат, бармен хотел познакомиться с девушкой, но у той оказался парень, который начал драку. После этого, по словам брата, к Досаеву подбежали три человека, избили, повалили на землю и связали. Друг Досаева, который жил с ним на фестивале в одной палатке, говорил, со слов брата, что опоздал к месту драки и нашел приятеля уже мертвым.

Родственники обращались в калужскую полицию, но та отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку при вскрытии у внутренних органов не оказалось повреждений, рассказал младший брат. «Мы это так не оставим», — пригрозил он в инстаграме.

Организаторы Signal заявили изданию «Афиша Daily», что происшествие случилось вне территории фестиваля «на локации, самостоятельно организованной людьми, оставшимися после завершения феста». По версии телеграм-канала «Осторожно, новости», организаторы фестиваля запрещали обсуждать гибель бармена «в СМИ и среди знакомых». Сообщения по теме удалялись из внутренних чатов сотрудников и волонтеров, утверждают авторы канала.

Фестиваль архитектуры, музыки и искусства Signal проходил с 15 по 19 августа в арт-парке у деревни Никола-Ленивец в Калужской области. Было заявлено участие 250 артистов на восьми сценах. Первый фестиваль Signal состоялся в 2017 году. Билеты на мероприятие 2024 года продавались по цене от 6 900 рублей.

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