ФБР начало расследование в отношении сотрудничающих с российской пропагандой американцев

ФБР начало расследование возможного вмешательства в американские выборы, в рамках которого планирует провести обыски у граждан США, которые сотрудничают с российскими государственными телеканалами. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Ранее ФБР уже провело обыски в домах бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера и советника экс-президента США Дональда Трампа Дмитрия Саймса. По данным издания, американские правоохранители ищут свидетельства возможных нарушений экономических санкций, а также закона, который требует раскрытия информации о лоббистской деятельности в интересах иностранных правительств.

Поводом для расследования, как пишет NYT, стали подозрения, что Россия будет пытаться повлиять на исход президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре.

При этом издание отмечает, что преследование американцев, сотрудничающих с российской пропагандой, может противоречить первой поправке к Конституции США, гарантирующей право на свободу слова.

16 августа стало известно об обысках, которые ФБР провело в доме работающего на российском «Первом канале» американца Дмитрия Саймса.

Саймс — американский политолог советского происхождения, издатель журнала The National Interest и экс-президент американского Центра национальных интересов. На эту должность его назначил бывший президент США Ричард Никсон.

С 2018 года Саймс работает на «Первом канале» ведущим программы «Большая игра», а в 2023 году он был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, в которой принял участие Владимир Путин. По словам самого Саймса, он не был в США с октября 2022 года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.