ФБР пришло с обыском в дом ведущего «Первого канала» в США

Сотрудники ФБР с 13 августа проводили обыск в доме ведущего российского «Первого канала» Дмитрия Саймса в округе Раппаханнок, штат Вирджиния. Об этом сообщает местное издание Rappahannock News.

«ФБР провело санкционированную судом правоохранительную деятельность. У нас нет дальнейших комментариев, поскольку дело продолжается», — заявила представитель ФБР Саманта Шеро.

Неназванный сосед Саймса рассказал изданию, что сотрудники бюро прибыли в поместье «Патриа», которое находится в семи километрах от населенного пункта Флинт Хилл, и в один из дней вывозили из дома Саймса вещи на грузовиках. На земле рядом с воротами, как утверждает Rappahannock News, лежала желтая лента, которой обычно ограждают место преступления. При этом сотрудники ФБР не назвали причину обыска.

Издание со ссылкой на записи окружного суда округа Раппаханнок пишет, что Саймс купил этот дом в 2021 году за 1,63 миллиона долларов. Площадь поместья — более 500 тысяч квадратных метров.

Дмитрий Саймс заявил РИА «Новости», что ФБР его официально не уведомляла об обыске, ордера на его проведение ведущий, по его словам, тоже не видел.

«Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью», — утверждает Саймс.

При этом в разговоре с ТАСС он подтвердил, что информация об обыске «соответствует действительности».

Дмитрий Саймс ведет шоу «Большая игра» на «Первом канале» с конца 2010-х годов. В июне 2023 года он был модератором сессии с участием Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Как пишет «Агентство», настоящая фамилия ведущего — Симис. Он родился в Москве в семье советских диссидентов и в начале 1970-х уехал в США. Однако на российском телевидении его представляют как американского политолога.

По данным издания, в 2016 году Саймс был неофициальным консультантом на предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году, а после стал фигурантом расследования о вмешательстве России в американские выборы президента. В 2022 году Саймс получил российское гражданство.

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