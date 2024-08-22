Депутат Госдумы пожаловалась на «баснословный» гонорар Shaman

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала власти Оренбургской области за «неуместные траты» на организацию выступления певца Shaman на Дне города Оренбурга. В правительстве региона ответили, что отменить концерт нельзя, так как Shaman уже получил за него 16 миллионов рублей.

«Стало известно, что на День города пригласили выступить заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Юрьевича Дронова, более известного как Shaman. На оплату гонорара артиста из бюджета города Оренбурга выделено 16 миллионов рублей. В то время как регион не оправился от последствий разрушительного паводка, еще не все пострадавшие жители получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура», — говорится в письме Останиной губернатору региона Денису Паслеру, которое опубликовал канал RTV.

Депутат Госдумы также обращает внимание главы Оренбургской области, что местные жители возмущены «баснословным размером гонорара певца». Останина посоветовала Паслеру разобраться в ситуации и в будущем привлекать спонсоров для таких выступлений.

«Особенно сомнительно и цинично выглядит финансирование из городского бюджета подобных мероприятий в период проведения СВО и избирательной кампании по выборам губернатора Оренбургской области», — продолжила она.

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В свою очередь, в правительстве Оренбургской области изданию «Подъем» заявили, что организацией концерта Shaman занимаются власти Оренбурга, и добавили, что артист уже получил гонорар и вернуть его не получится даже в случае отмены выступления.

«Насколько известно, при обсуждении концепции праздника весной оргкомитет однозначно проголосовал за артиста Ярослава Дронова, который исполняет патриотический репертуар и популярен у молодежи и зрелых оренбуржцев. Отмена концерта не повлечет за собой возврата средств. То есть получится, что и деньги потеряны, и праздник испорчен», — цитирует издание неназванного представителя правительства области. Shaman должен выступить в Оренбурге 30 августа.



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