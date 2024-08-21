В России резко выросло количество смертей от диабета

Количество смертей от диабета в России в 2023 году выросло на 14,4% и достигло отметки в 48 469, что составляет 2,7% от общего числа умерших. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные из ежегодного отчета Росстата.

Предыдущий всплеск смертности от сахарного диабета — сразу на 26% — был зафиксирован в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. В течение следующих двух лет количество умерших от диабета в России снижалось. Нынешний рост смертности от диабета эксперты объясняют сразу несколькими факторами, в том числе отложенными последствиями коронавируса, ростом числа людей, страдающих ожирением, которое способствует прогрессированию сахарного диабета, а также увеличением выявляемости этого заболевания и его учета при указании причин смертности.

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Так, в начале 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что благодаря профилактическим медицинским осмотрам в 2023 году удалось выявить в 1,8 раза больше больных сахарным диабетом, чем годом раньше. Тогда она заявила, что для здравоохранения эти цифры «не пугающие, а, наоборот, позитивные», имея в виду увеличение эффективности выявляемости больных.

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Согласно свежему отчету Росстата, общая смертность в 2023 году снизилась на 7,1% до 1,764 миллиона человек. Эксперты объясняют это резким снижением смертности от ковида, которое составило почти 90%. Причиной смерти почти половины россиян (46,2%), умерших в прошлом году, стали болезни системы кровообращения. При этом смертность по этой причине в 2023 году снизилась на 2,1%. На втором месте (16%) смертность от злокачественных новообразований. Этот показатель за год вырос на 2,7%.

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